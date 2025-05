Dopo l’uscita di Nicolò da Amici 24, arriva il gesto inatteso di Annalisa: il suo like al post di Anna Pettinelli scatena i fan.

Scoppia la polemica ad Amici 24: l’eliminazione di Nicolò Filippucci durante la semifinale ha acceso gli animi dei fan, scatenando una vera e propria ondata di proteste contro il talent di Maria De Filippi. La decisione della giuria di escludere il giovane cantante è stata accolta con incredulità e rabbia da parte del pubblico, che si è riversato sui social per difenderlo a gran voce. A sorpresa, tra i tanti a manifestare sostegno a Nicolò, è spuntato un nome illustre: Annalisa, ex allieva di Amici e oggi stella della musica italiana. Quando Anna Pettinelli ha pubblicato un post su Instagram per salutare il suo pupillo, la cantante ha subito lasciato un like, un gesto simbolico che per molti vale come un chiaro endorsement. Una spinta che potrebbe rivelarsi preziosa per il futuro del giovane talento. Ma cosa è successo? Proviamo a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

