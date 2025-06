Stupiscono il pubblico italiano le immagini della prima serata di Noos, il nuovo programma di Alberto Angela. Cosa è andato in onda su Rai 1.

La prima puntata della nuova stagione di Noos, andata in onda nella serata del 23 giugno su Rai Uno, ha lasciato il pubblico letteralmente sorpreso. Alberto Angela, da sempre garanzia di divulgazione di qualità, ha infatti scelto di affrontare fin da subito un tema delicato e poco esplorato in prima serata: la sessualità. In studio con lui, il professor Emmanuele Jannini, noto per i suoi studi sull’argomento, ha guidato una riflessione ampia e senza tabù sulle tante sfumature dell’intimità umana. A colpire i telespettatori sono state anche alcune immagini mandate in onda, considerate decisamente audaci per un programma Rai. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Noos: plauso e polemiche per quelle immagini mostrate in prima serata su Rai Uno

La prima puntata della nuova stagione di Noos, il programma di Alberto Angela partito il 23 giugno su Rai Uno, ha colpito non poco i telespettatori sin dalla prima serata.

Il motivo? Il celebre divulgatore scientifico ha ospitato il professore Emmanuele Jannini, con il quale si è parlato molto di sessualità e delle sue mille sfumature, tanto è vero che sono state mandate in onda delle immagini che hanno stupito non poco il pubblico di Rai Uno.

Sono infatti state mostrate alcune clip di coppie omosessuali mentre si parlava appunto di amore, tanto è vero che sui social in tanti hanno plaudito alla scelta.

Tra i commenti c’è anche un “Parlare di amore e mostrare uomini che si amano nel mese del pride su Rai Uno“, anche se c’è chi ha fatto polemica sulla decisione.

Ad ogni modo, il professore continuerà a essere presente in scena anche nelle prossime puntate. Alberto Angela ha infatti scritto su X: “Grazie al Professor Emmanuele Jannini, ci ritroveremo nelle prossime puntate di Noos per continuare a raccontare e analizzare le mille sfumature della sessualità, viaggiando nella storia e nella scienza“.

Photo Credits: Kikapress