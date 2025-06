Con Leone XIV al soglio pontificio riemergono le profezie di Nostradamus: il 2027 potrebbe segnare la fine del papato e del mondo intero.

L’ascesa di Papa Leone XIV al soglio pontificio rappresenta sicuramente un momento storico, dato che Robert Francis Prevost è il primo papa statunitense della storia. Ma accanto all’entusiasmo e alle aspettative riguardanti il suo pontificato, si sta parlando anche di un’ombra carica di mistero, dovuta ad alcune antiche profezie che sembrano essere tornate alla ribalta. Una in particolare, attribuita a Nostradamus, suggerisce che il 2027 potrebbe essere l’anno della fine del papato, seguito dal collasso del mondo intero e da un armageddon in arrivo. Un’ipotesi che, secondo alcuni, sarebbe legata proprio al pontificato di Leone XIV. Ma cosa dice davvero Nostradamus su Papa Leone XIV? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

