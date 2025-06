Tutto pronto per le nozze di Jeff Bezos a Venezia. Ma niente regali, solo “buste”. Che fine faranno i soldi che riceverà?

Dal 26 al 28 giugno, Venezia ospiterà le attesissime nozze di Jeff Bezos, il patron di Amazon, e Lauren Sánchez, ex giornalista e filantropa. Tutto sembra pronto per l’evento, tra ospiti illustri, sicurezza rafforzata e location da sogno. Ma una domanda ha incuriosito molti: che fine faranno i regali? La verità è che i regali personali per la coppia sono stati categoricamente esclusi: gli invitati sono stati invitati a fare una ben più classica “busta”. Ma che fine faranno i soldi che riceveranno i Bezos? La scelta è tutt’altro che discutibile. Scopriamola insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress