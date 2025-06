Bezos e Sanchez si sposano a Venezia: lusso sfrenato, ospiti top e tanti esclusi. E tra i VIP esclusi già circolano malumori e veleni.

Con un budget stimato di 20 milioni di dollari, il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez promette di essere lo spettacolo dell’anno. La sempre meravigliosa Venezia farà da cornice a tre giorni di celebrazioni blindate, tra hotel extralusso, misure di sicurezza rigidissime, jet privati in arrivo da tutto il mondo e pochissimi ospiti selezionatissimi. Ed è proprio questa stessa esclusività sta sollevando polemiche. L’assenza di nomi altisonanti ha infatti già iniziato a far rumore nei salotti di Hollywood e non solo, alimentando malumori e indiscrezioni. Ma chi ci sarà al matrimonio del patròn di Amazon? E, soprattutto, chi invece non è stato invitato? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock