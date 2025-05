Maggio porta emozioni forti per 5 segni zodiacali: scopri se il tuo è tra quelli che vivranno un mese ricco di amore e passione.

Maggio 2025 si apre con un cielo che promette emozioni forti, incontri travolgenti e storie pronte a sbocciare. Venere, pianeta dell’amore, entra in Ariete e accende il desiderio di autenticità, mentre Marte in Leone aggiunge una scintilla di passione e audacia nei rapporti. Alcuni segni in particolare beneficeranno di queste configurazioni, vivendo un mese intenso dal punto di vista sentimentale. Ecco i 5 segni più favoriti.

Ariete

Con Venere nel proprio segno, l’Ariete vive un’esplosione di fascino e carisma. Chi è single si sente pronto a mettersi in gioco, mentre chi è in coppia riscopre il gusto della seduzione e della complicità. È il momento giusto per dichiararsi o fare un passo avanti.

Toro

Mercurio nel segno aiuta a chiarire vecchi malintesi e rafforza la comunicazione. Sebbene Marte possa portare qualche tensione, l’energia può trasformarsi in passione, soprattutto se si sceglie di parlare con sincerità e lasciarsi andare.

Gemelli

Per i Gemelli, maggio è un mese leggero ma intenso. Venere regala flirt, mentre Plutone in buon aspetto dona profondità ai legami appena nati. Chi ha vissuto delusioni recenti potrebbe ricevere una piacevole sorpresa.

Leone

Con Marte nel segno, il Leone è magnetico e intraprendente. È il periodo ideale per prendere l’iniziativa in amore, dichiararsi o consolidare una relazione. Venere aggiunge dolcezza, rendendo il mix perfetto tra fuoco e sentimento.

Vergine

Più riservata rispetto agli altri, la Vergine è premiata nei rapporti sinceri e stabili. Non si tratta di fuochi d’artificio, ma di incontri significativi che possono evolvere nel tempo. Chi ha il cuore libero, dovrebbe uscire dalla comfort zone.

