Paola Saluzzi racconta come Luca Giurato l’abbia aiutata a superare i disturbi alimentari che l’avevano travolta.

Paola Saluzzi ha raccontato come, in un momento molto delicato della sua vita personale segnato da disturbi alimentari, a farle da ancora sia stato Luca Giurato. Durante la sua ospitata La Volta Buona, la giornalista ha spiegato che, in un periodo in cui faceva fatica a mangiare e si trovava in una spirale di autodistruzione, fu proprio il collega e amico a scuoterla con fermezza e affetto.

Luca Giurato “salvò la vita” a Paola Saluzzi, alle prese con dei disturbi alimentari

Nella puntata de La Volta Buona di Ieri, Paola Saluzzi ha parlato del compianto giornalista Luca Giurato, raccontando come il conduttore l’abbia aiutata a uscire dai disturbi alimentari.

Per anni insieme alla conduzione di Unomattina, dalla Balivo ha svelato: “Non mangiavo più, avevo sempre meno voglia di mangiare. Se non ti vuoi bene in un determinato momento della tua esistenza, puoi avere attorno qualunque cosa, non funziona”.

E poi ha aggiunto che “Luca Giurato mi ha salvato la vita” poiché una mattina a colazione, mentre lei stava spezzettando un cornetto per nasconderlo, il collega le intimò di mangiarlo subito.

Giurato sbatté la mano sul tavolo e le disse, con una voce irriconoscibile: “Adesso basta! Mangia quel cornetto”.

Lei si fece rossa dalla vergogna ma, da quel momento, tornò a mangiare come prima.

Photo Credits: Kikapress