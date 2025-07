A partire da settembre, Paolo Bonolis si prenderà il posto di Enrico Papi e di Sarabanda nei palinsesti di Canale 5 (nonostante gli appelli).

Enrico Papi si è imposto quasi a sorpresa come protagonista dell’estate televisiva, tornando in grande stile con una nuova versione di Sarabanda, lo storico quiz musicale che negli anni ha conquistato diverse generazioni. Il programma, tra nostalgia e rinnovamento, si è rivelato un vero e proprio amarcord intergenerazionale, capace di attirare pubblico giovane e meno giovane, compreso chi non aveva mai visto l’edizione originale. La formula, semplice ma efficace, ha riportato alla ribalta il conduttore, che da tempo cercava l’occasione giusta per tornare in primo piano sotto i riflettori. Tuttavia, nonostante il successo estivo, l’avventura potrebbe avere vita breve: con l’arrivo dell’autunno, infatti, il format rischia di lasciare spazio a Paolo Bonolis, pronto a riprendersi la scena con un nuovo show. Ma come andrà a finire davvero? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video.

