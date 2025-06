Il conflitto Israele-Iran riaccende le paure di una Terza Guerra Mondiale e richiama una profezia di Papa Francesco del 2014.

L’escalation del conflitto tra Israele e l’Iran sta alimentando paure sempre più diffuse sul rischio di un nuovo grande conflitto globale. Tra le tante voci che si rincorrono in questi giorni, torna a circolare una riflessione fatta da Papa Francesco già nel 2014. Durante il ritorno da un viaggio in Corea del Sud, il pontefice argentino scomparso la scorsa Pasquetta, aveva usato un’espressione rimasta celebre: “Terza guerra mondiale a pezzi”. Quelle parole, all’epoca considerate una denuncia delle tante guerre dimenticate in corso, oggi risuonano con un’eco ancora più inquietante. Le tensioni internazionali, i fronti aperti e le minacce reciproche tra le potenze coinvolte sembrano dare corpo a quella visione frammentata ma globale del conflitto che il Papa aveva intuito ormai più di dieci anni fa. E oggi, alla luce di quanto sta accadendo, quelle parole suonano quasi come una profezia. Riscopriamola insieme guardando il nostro nuovo video.

LEGGI ANCHE:– Papa Leone XIV rompe con Papa Francesco: addio anche all’ultimo simbolo. La sua decisione accelera il cambio di rotta

Photo Credits: Shutterstock