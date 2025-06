Papa Leone XIV torna nella Sala Regia: un gesto solenne che mancava da 12 anni, segno di tradizione e unità della Chiesa cattolica.

Dopo dodici anni, abbiamo assistito a una scena che è riuscita a riportare in Vaticano il peso della storia e della tradizione: Papa Leone XIV è tornato a mostrarsi nella solenne Sala Regia, la cosiddetta “sala del trono”. Il pontefice si è seduto sotto l’imponente dipinto del Vasari che raffigura Papa Gregorio XI nel suo ritorno da Avignone a Roma, un’immagine altamente simbolica per il papato. Il suo gesto, tutt’altro che casuale, è un forte richiamo all’identità romana della Chiesa e all’unità cattolica, in quanto rievocativo di una solennità che sembrava perduta. Un momento che ha emozionato i fedeli e ribadito la volontà del pontefice di riallacciare i fili con la tradizione più profonda del Vaticano. Cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock