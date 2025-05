Perché solo alcune donne possono vestire di bianco durante le udienze con papa Leone XIV? Scopri cos’è il ‘privilegio del bianco’.

Durante le cerimonie solenni in Vaticano dopo la proclamazione a nuovo pontefice di Papa Leone XIV, molti hanno notato alcune donne vestite interamente di bianco, in contrasto con il nero tradizionalmente indossato in udienza con il Pontefice. Non si tratta di un caso o di una scelta estetica, ma di un’antica e rarissima eccezione protocollare: il “privilegio del bianco”.

LEGGI ANCHE:– Papa Leone XIV compie il “primo miracolo” durante la messa inaugurale di Domenica: cosa è successo

Cos’è il privilegio del bianco di alcune donne in udienza con Papa Leone XIV

Stiamo parlando del “privilegio del bianco”, ovvero una concessione simbolica ed esclusiva che permette ad alcune donne di vestire in bianco, con velo abbinato, durante le udienze ufficiali con il Papa.

È riservato solo alle sovrane cattoliche, alle consorti di sovrani cattolici o alle principesse di dinastie cattoliche europee che abbiano una relazione storica particolarmente profonda con la Chiesa. Si tratta dunque di forma di diplomazia che racconta, attraverso un dettaglio cromatico, secoli di alleanze e fedeltà spirituale.

Chi sono le donne che hanno diritto al ‘privilegio del bianco’?

Oggi, con il mondo che ha in gran parte soppiantato le monarchie, le donne che godono di questo privilegio sono pochissime. Tra loro figurano la regina Letizia di Spagna, la regina Mathilde del Belgio, la granduchessa Maria Teresa di Lussemburgo e la principessa Charlène di Monaco.

Essere regine cattoliche, però, non garantisce il privilegio. Ad esempio, la regina del Lesotho o la principessa del Liechtenstein non ne hanno diritto pur essendo cattoliche. Questo perché il privilegio non dipende solo dalla religione professata ma anche dal peso storico e diplomatico della casa reale nei rapporti con la Santa Sede. È quindi una tradizione, non una legge scritta, che unisce religione, nobiltà e simbolismo in un unico gesto visivo carico di significato.

Photo Credits: Shutterstock