Cambio di rotta per la Chiesa Cattolica: Papa Leone XIV fa un gesto che rompe del tutto con la tradizione di Papa Francesco. Cosa ha fatto?

Che lo stile del pontificato di Robert Francis Prevost sia diverso rispetto a quello di Papa Francesco lo avevamo capito fin dall’inizio e, in questa impostazione, importantissimi sono i simboli. Sin dall’inizio, infatti, il pontefice statunitense si è mostrato con indosso la mozzetta rossa e la stola d’oro, facendo capire la sua volontà di tornare a un papato più solenne. A poco meno di due mesi dall’insediamento del nuovo papa, sono già venute fuori alcune prese di distanza rispetto a quelle di Bergoglio. Ora, in vista dell’estate, Papa Leone XIV si rende protagonista di un ulteriore gesto che riesce a rompere la tradizione. Scopriamo insieme di cosa si tratta. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Questa scena del Papa non si vedeva da 12 anni: Papa Leone XIV fa contenti tutti i cattolici e i romani. Cosa ha fatto