Papa Leone XIV è diventato il soggetto di tantissimi video fake che girano sui social: hanno raggiunto milioni di visualizzazioni.

Se giri su TikTok, ti sarà capitato di trovare dei sermoni di Papa Leone XIV, che però lui non ha mai pronunciato. Eppure, milioni di utenti sui social li hanno ascoltati e condivisi. A ingannarli è stata una serie di video deepfake creati con l’intelligenza artificiale e pubblicati su TikTok e YouTube da account falsi. Quelle frasi, però, il pontefice non le ha mai pronunciate. Ma per quale motivo il nuovo papa sta diventando il bersaglio dei deepfake? E come ci si può proteggere da questo fenomeno? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– La truffa del Papa, ‘5.000 euro al mese ai cittadini’: cosa c’è dietro il finto annuncio social

Photo Credits: Shutterstock