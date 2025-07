Grok sbaglia e confonde Papa Leone XIV con Papa Francesco: l’IA di Musk nel mirino del web per una gaffe virale.

Anche le intelligenze artificiali più evolute possono inciampare, soprattutto quando vengono messe alla prova in tempo reale davanti a un pubblico vastissimo. È quello che è accaduto a Grok, il sistema AI sviluppato da xAI e integrato nella piattaforma X di Elon Musk. In una delle sue risposte, diventata rapidamente virale, l’algoritmo ha confuso Papa Leone XIV con Papa Francesco. Una svista che ha scatenato il web tra sarcasmo e preoccupazione, facendo sì che si sollevassero una lunga serie di domande su quanto ci si possa realmente affidare alle intelligenze artificiali. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock