Pif ospite da Chiambretti commuove e scuote il pubblico con un potente messaggio sul voto e sulla memoria della strage di Capaci.

Nella puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” condotta da Piero Chiambretti il 22 maggio, ospite d’eccezione è stato Pif, che con il suo stile diretto e appassionato ha lanciato un messaggio, un appello al voto che ha subito fatto il giro dei social. Partendo da una riflessione sulla memoria della strage di Capaci, Pif ha messo in luce la potenza rivoluzionaria dei gesti culturali e delle scelte individuali: un invito civile, potente, che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

“Donne sull’orlo di una crisi di nervi”: il messaggio di Pif sul voto conquista il pubblico

Ospite di Piero Chiambretti a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, Pif ha fatto un appello al voto, anche in vista dei referendum di giugno.

Il regista, parlando del 33-esimo anniversario della strage di Capaci, ha raccontato: “Qualche anno fa è uscita un’intercettazione meravigliosa di un mafioso di Palermo che è incazzato nero e tu dici perché? Perché c’è la retata della polizia? Perché la magistratura? No, perché la figlia di una sua amica vuole andare a una manifestazione organizzata dalla scuola in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È incazzato nero!”

E poi ha continuato: “Lui diceva ‘il cornuto di Falcone, non ci deve andare!’ Infame! Io quando ho letto questa cosa ho detto è meraviglioso, è il bufalino che si avvera, c’è la sgangherata scuola, immagino pubblica, perché sempre con le pezze nel sedere la scuola italiana esce facendo quelle manifestazioni che qualcuno dirà le solite cretinate che si fanno, invece cambia perché è una questione culturale, non c’è niente da fare, non si risolve il problema oggi“.

E quindi: “Ma posso dire, una cosa ‘antigovernativa’? Un’arma per sconfiggere la mafia è andare a votare. L’ho detto“.

Un appello che ha trovato plausi praticamente ovunque, anche se il conduttore ha ironicamente concluso con “È troppo. No, questa non la deve dire. Non la deve dire. È troppo“.

Photo Credits: Kikapress