Durante una visita in Angola, il principe Harry ha compiuto un gesto simbolico che rappresenta un omaggio a sua madre, Lady Diana.

Il principe Harry si è reso protagonista un gesto carico di significato durante la sua recente visita in Angola: un omaggio, un’azione simbolica che ha richiamato alla memoria la figura di sua madre, Lady Diana, ma anche il suo personale impegno nelle cause umanitarie, nella memoria della madre. Un modo, il suo, per onorare il passato, ma anche per lanciare un messaggio forte contro la guerra e ribadire il suo ruolo in prima linea a sostegno di un mondo più sicuro e giusto.

Leggi anche: — Lady Diana e quella mano poggiata sull’abito da sposa il giorno delle nozze: ecco cosa nascondeva

L’omaggio inaspettato del principe Harry a Lady Diana

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Con indosso abiti protettivi e accompagnato dagli esperti della HALO Trust, il principe Harry ha camminato a Cuito Cuanavale, in Angola, dove persistono ancora centinaia di mine inesplose.

Lo ha fatto 28 anni dopo Lady Diana, in un gesto con il quale il duca ha voluto rinnovare l’impegno per il disinnesco dei territori contaminati, ribadendo l’urgenza di completare questa missione.

Durante la visita, Harry ha incontrato alcune famiglie e bambini nei villaggi colpiti, partecipando anche a una campagna di educazione contro i rischi delle mine. Ha anche usato alcune frasi in portoghese, rivolgendosi ai più piccoli per invitarli alla prudenza.

L’omaggio di Harry a Lady Diana va oltre la semplice commemorazione. È un atto concreto che consolida un’eredità, quella di sua madre, fatta di coraggio e dedizione alle cause umanitarie. Il cammino su quel terreno insidioso, oggi come allora, si fa simbolo di memoria, speranza e continuità nella lotta per un mondo più sicuro. Ed è anche un modo per ribadire, al di là di ogni polemica, le sue origini familiari.

Photo Credits: Shutterstock