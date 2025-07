William pensa di revocare i titoli reali ad Archie e Lilibet con una strategia soft. Un gesto che potrebbe placare i toni… o accendere nuove tensioni.

Il futuro della monarchia britannica potrebbe passare per una decisione delicata – presa da William – che coinvolgerebbe direttamente i figli del principe Harry e di Meghan Markle. Secondo alcune indiscrezioni, il primogenito di Re Carlo ed erede al trono britannico starebbe valutando un approccio “soft” per riuscire a rimuovere i titoli reali dei bambini, Archie e Lilibet. La sua scelta, che a prima vista appare come potenzialmente dirompente, potrebbe però servire a prevenire conflitti futuri all’interno della famiglia reale. Il rischio maggiore è che riaccenda anche le tensioni mai sopite tra i Windsor e i Sussex. Ma cosa vorrebbe fare davvero William? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Principe Harry ridicolizzato in tv: deriso su quel dettaglio della vita con Meghan Markle a Montecito

Photo Credits: Kikapress