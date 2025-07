Durante la visita di Macron, William corregge Carlo III in pubblico: un gesto spontaneo e scherzoso che rompe il protocollo reale.

La visita di Stato di Emmanuel Macron nel Regno Unito ci ha regalato anche un momento inaspettato che ha subito fatto il giro del mondo e che ha visto Re Carlo III e suo figlio William come protagonisti assoluti. In una scena tanto rara quanto spontanea, l’erede al trono ha corretto pubblicamente il sovrano con un tono a metà tra il gioco e la fermezza, in un gesto che ha sorpreso presenti e osservatori e che rompe con la tradizionale compostezza della monarchia britannica. E, soprattutto, offre uno spaccato insolito e umano del rapporto tra padre e figlio, ma anche tra Re e futuro Re. Ma cosa è successo davvero su quel palco? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress