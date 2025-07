Diogo Jota muore in un incidente: il mondo del calcio è sotto shock e anche il principe William lo ricorda con un messaggio commosso.

La tragica scomparsa di Diogo Jota ha sconvolto l’intero mondo del calcio e non solo ma anche chi con questo ambiente sembra aver poco da spartire, come il principe William. Il calciatore portoghese del Liverpool ha terribilmente perso la vita insieme al fratello André in un incidente stradale, in Spagna. Tra i tanti che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per l’accaduto, anche l’erede al trono britannico ha condiviso un messaggio toccante per ricordare il giovane.

Leggi anche: — La maledizione sui maschi della famiglia reale: la terribile profezia di Lady Diana su Re Carlo e il principe William

Il cordoglio del principe William per la scomparsa di Diogo Jota

A poche ore dall’ufficializzazione della notizia della scomparsa di Diogo Jota, il principe William ha pubblicato un messaggio sui propri canali ufficiali, firmandolo con l’iniziale “W”, a testimoniare la personale partecipazione al lutto.

“Come membro della famiglia calcistica – ha scritto – sono profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Un messaggio breve ma sentito, che conferma il legame emotivo del principe con il mondo dello sport, e in particolare con il calcio.

L’incidente che ha strappato la vita a Diogo Jota e a suo fratello è avvenuto nelle prime ore di giovedì mattina, vicino Zamora, in Spagna. I due viaggiavano a bordo di una Lamborghini quando il veicolo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sbandato e preso fuoco in seguito a un possibile scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso.

L’improvvisa scomparsa del calciatore ha lasciato sgomenti tifosi, compagni di squadra, istituzioni sportive e semplici appassionati. Il Liverpool Football Club ha pubblicato un messaggio dove ha definito la società “devastata” dalla notizia, definendo quella di Jota una “perdita inimmaginabile”. Anche Cristiano Ronaldo, capitano della nazionale portoghese, ha inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia, augurando loro “tutta la forza del mondo”.

Photo Credits: Shutterstock