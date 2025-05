Salta il gran finale di Che Dio ci Aiuti a causa della fumata bianca! Rai 1 lo rinvia e i fan della fiction scatenano il finimondo sui social.



Fumata bianca in Vaticano… e nera in salotto! L’8 maggio, mentre il mondo intero applaudiva all’elezione del nuovo Papa Leone XIV, su Rai 1 è scoppiato il caos: la puntata finale di Che Dio ci Aiuti è stata improvvisamente cancellata per far spazio allo speciale Tg1 sul conclave. Una notizia che ha fatto andare su tutte le furie i fan della fiction con Francesca Chillemi, pronti da giorni a scoprire il gran finale della stagione. In molti avevano già preparato i fazzoletti per assistere all’ultima puntata, ma si sono ritrovati con un nulla di fatto… e tanto nervosismo. Il palinsesto è stato stravolto e il convento degli Angeli è rimasto a luci spente. E ora? I social sono esplosi coi commenti e la domanda è una sola: quando andrà in onda l’ultima puntata? Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo credits: Kikapress