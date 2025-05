Giulia De Lellis ha regalato a Tony Effe un anello di diamanti con l’iniziale della figlia: ecco quanto potrebbe valere.

L’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe non passa inosservato, e a testimoniarlo non sono solo le foto romantiche e i messaggi social, ma anche i regali. Uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fan: un anello di diamanti con la lettera “P”, iniziale della loro futura figlia, Priscilla.

L’anello tempestato di diamanti

Il prezioso gioiello è stato realizzato su misura da A Jewellers, boutique di lusso nel cuore di Londra, nota per le sue creazioni personalizzate richieste anche da celebrity internazionali. L’anello è impreziosito da diamanti bianchi e rosa, con un fiocco centrale come dettaglio decorativo.

Il prezzo esatto? Non è stato rivelato ufficialmente, ma considerando la fama della gioielleria e il livello di personalizzazione, si stima parta da almeno 2.500 sterline, cifra che può salire notevolmente in base ai materiali scelti.

Gli altri regali preziosi

In passato, l’influencer aveva già sorpreso Tony con una borsa Birkin Hermès personalizzata con il suo nome, il cui valore può superare i 20.000 euro. Anche per la piccola Priscilla, in arrivo tra agosto e settembre, Giulia ha scelto accessori di lusso: mini Vans decorate a mano con cristalli, un cappellino firmato Chrome Hearts e una selezione di articoli rosa, il colore scelto per accompagnare l’attesa della nuova arrivata.

Foto: Kikapress