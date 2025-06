Elodie è tra le star della musica italiana più amate del momento, ma c’è una domanda che incuriosisce tutti: quanto guadagna?

Elodie è una delle artiste italiane più richieste del momento, capace di conquistare pubblico e critica con la sua voce inconfondibile, uno stile personale che fonde sensualità e carisma, e un’immagine sempre più presente nel mondo della moda e dello spettacolo. Il recente trionfo sul palco di San Siro ha consolidato il suo ruolo di protagonista assoluta della scena musicale italiana contemporanea. Con una carriera in costante ascesa, collaborazioni importanti e un seguito sempre più vasto, cresce anche la curiosità su un aspetto meno visibile ma molto discusso: i suoi guadagni. In tanti si chiedono quale sia il cachet per una sua esibizione dal vivo e a quanto ammontino le sue entrate complessive. Ma quanto guadagna davvero Elodie? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress