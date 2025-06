Stefano De Martino è finito sotto i riflettori di mamma Rai, ma stavolta non certo per il successo ottenuto alla guida di Affari Tuoi. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore avrebbe fatto storcere il naso ai vertici della rete pubblica, nonostante gli ascolti da record portati a Rai Uno con il game show dei pacchi. Dopo la conclusione delle registrazioni del programma, De Martino è diventato protagonista di gossip, paparazzate e vacanze. E se il pubblico sembra apprezzare anche il suo lato più leggero, da Viale Mazzini qualcuno sembra non aver gradito questa improvvisa sovraesposizione mediatica. Nulla di ufficiale, certo, ma i rumor si rincorrono: si parla di una strigliata arrivata dai piani alti, preoccupati che il suo nome venga associato più al chiacchiericcio da rotocalco che alla professionalità. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress