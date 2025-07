Da ormai parecchi giorni, il gossip si sta reggendo sulla vicenda dei presunti tradimenti di Raoul Bova a Rocío Muñoz Morales, parlando della fine della loro relazione e del coinvolgimento della modella 23-enne Martina Ceretti, i cui audio con l’attore sono stati diffusi da ‘Falsissimo‘ di Fabrizio Corona: nel frattempo, però, sui social è spuntata una vecchia intervista rilasciata a Belve dall’attore. E, da Francesca Fagnani, parlava appunto di “situazioni ambigue”. Ma a cosa si riferiva davvero Bova? E, soprattutto, come aveva reagito la giornalista di Rai Due? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video.

Photo Credits: Shutterstock