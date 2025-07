Donald Trump fa preoccupare non poco Re Carlo III d’Inghilterra: il presidente americano potrebbe rompere il protocollo reale.

Il prossimo incontro tra Re Carlo e Donald Trump rischia di trasformarsi in un caso diplomatico: se il presidente americano si prepara a tornare in visita ufficiale nel Regno Unito a settembre, alcune sue recenti dichiarazioni hanno preso a destare una grande preoccupazione a Buckingham Palace. E ora, il sovrano e il suo entourage temono che l’inquilino della Casa Bianca possa rompere il rigido protocollo della monarchia britannica. Ma cosa spaventa davvero Re Carlo III? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

