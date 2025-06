Gesto distensivo del principe Harry nei confronti di Re Carlo III, ma ora c’è un problema alquanto imbarazzante.

Un gesto di pace da parte del principe Harry potrebbe aver messo Re Carlo in una situazione piuttosto scomoda. Il minore dei figli del sovrano sembra infatti pronto a tendere un “ramo d’ulivo” alla famiglia reale con un invito al padre e ad altri membri a presenziare agli Invictus Games. Harry ha infatti fatto sapere che estenderà un invito formale a Re Carlo e agli altri Windsor per presenziare alla cerimonia di chiusura degli Invictus Games a Birmingham. Se la mossa sembra un tentativo di riconciliazione dopo anni di tensioni, c’è un problema di non poco conto e che mette in imbarazzo il sovrano britannico. Ma di quale problema si tratterà mai? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress