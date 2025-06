Re Carlo e Camilla celebrano i 25 anni della Royal Drawing School con un evento a St James’s Palace. Arte, emozioni e ospiti d’eccezione.

In occasione del 25° anniversario della Royal Drawing School, Re Carlo e la regina Camilla hanno aperto le porte di St James’s Palace per un evento speciale che ha commosso tutti gli ospiti che vi hanno preso parte. La serata ha visto la partecipazione di artisti, personalità del mondo culturale e ospiti d’eccezione, tutti riuniti per celebrare il valore universale dell’arte del disegno. Per il sovrano, da sempre grande sostenitore della creatività come forma espressiva e mezzo educativo, si è trattato di un momento particolarmente toccante. Circondato da opere, schizzi e visioni artistiche, ha voluto rendere omaggio a un’istituzione che, in un quarto di secolo, ha formato generazioni di giovani talenti. Scopriamo insieme cosa è successo guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock