Re Carlo sembra pronto ad accettare le offerte di pace proveniente dal principe Harry, ma i Sussex potrebbero pretendere qualcosa in cambio.

Pare proprio che il Principe Harry abbia chiesto a Re Carlo di partecipare agli Invictus Games del 2027 come gesto di riconciliazione da parte dei Sussex nei confronti della famiglia reale. Ma secondo vari esperti ed osservatori della royal family, qualora il sovrano accettasse, Meghan ed Harry sarebbero pronti a pretendere molto più di una semplice stretta di mano. E la reazione del principe William potrebbe non essere delle più concilianti. Ma per quale motivo questa intera situazione potrebbe scatenare l’impossibile? Proviamo a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Shutterstock