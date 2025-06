L’intelligenza artificiale risponde meglio e più velocemente dei campioni di Reazione a Catena: l’evento che ha impressionato il pubblico di Rai Uno.

Un colpo di scena inatteso ha animato l’ultima puntata di Reazione a Catena, il quiz di Rai Uno condotto da Pino Insegno: non è stato un concorrente a sorprendere il pubblico ma, a stupire tutti è stata un’intelligenza artificiale, che ha trovato la soluzione giusta al primo tentativo. Scopriamo che cosa è successo…

Reazione a Catena: l’intelligenza artificiale risponde prima dei campioni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Reazione a Catena del 9 giugno, i campioni in carica — i “Tiri Liberi”, ovvero Sabrina, Luca e Fabio — sono tornati in studio per difendere il loro titolo contro i nuovi sfidanti: i “Donzelletti”, un trio proveniente dalla provincia di Ancona. Dopo una sfida serrata e ricca di colpi di scena, i Tiri Liberi sono riusciti ad accedere alla fase finale grazie alla prova de L’Intesa Vincente, dove hanno totalizzato 9 parole contro le 7 dei Donzelletti.

A quel punto, i campioni hanno affrontato la fase decisiva: L’Ultima Catena. In palio c’erano ben 135mila euro. Dopo un solo dimezzamento e l’acquisto del Terzo Elemento, i Tiri Liberi si sono trovati a giocare per un bottino di 33.750 euro. La sfida finale era trovare la parola che collegasse “Ricordo” e “Ombelico” che cominciasse con “ci” e terminasse con “e”. Il trio ha optato per “Cinture”, ma la parola corretta era un’altra: “Cicatrice”.

Ed è qui che entra in gioco l’intelligenza artificiale, più veloce dei campioni di Reazione a Catena. In un tweet diventato virale, un utente ha mostrato come Gemini — l’AI sviluppata da Google — abbia risolto l’enigma al primo tentativo. Alla richiesta “Trova la parola che ci sta con ‘ricordo’. Inizia con ‘ci’ e termina con ‘e’”, Gemini ha risposto correttamente al primo colpo: “Cicatrice”.

Una risposta fulminea, che ha di sicuro impressionato il pubblico. Il confronto tra l’intelligenza artificiale e i concorrenti in carne e ossa si fa sempre più affascinante. Se anche i quiz televisivi iniziano a essere “battuti” dall’AI, viene spontaneo chiedersi: è solo l’inizio?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai