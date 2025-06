L’AI batte sul tempo i campioni di Reazione a Catena: una risposta lampo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un colpo di scena inaspettato ha acceso l’ultima puntata di Reazione a Catena, il popolare quiz preserale di Rai Uno condotto da Pino Insegno. Questa volta, però, la sorpresa non è arrivata da uno dei concorrenti in gara, bensì da un’intelligenza artificiale. Mentre i campioni in carica cercavano di risolvere l’Ultima Catena per aggiudicarsi il montepremi, una AI ha fornito la risposta corretta al primo tentativo, dimostrando velocità e precisione sorprendenti. Il pubblico è rimasto impressionato e il confronto tra mente umana e intelligenza artificiale ha acceso il dibattito online. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress