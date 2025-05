Dopo le voci sull’uscita da X Factor, Agnelli rompe il silenzio… ma per parlare di musica e futuro: la sua reazione sorprende

Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours, ha recentemente partecipato a un’intervista su Radiofreccia per celebrare il ventesimo anniversario dell’album “Ballate per piccole iene“. Durante l’intervista, Agnelli ha discusso dei suoi progetti futuri ma non ha fatto alcun riferimento alla sua partecipazione a X Factor.

Il futuro di Manuel Agnelli è sul palco

Secondo quanto riportato da diverse fonti, Agnelli lascerà X Factor e sarà sostituito da Francesco Gabbani nella prossima edizione del programma. Le ragioni di questa decisione non sono state ufficialmente comunicate. Ma il cantante ha preferito spostare l’attenzione sul tour che lo porterà nuovamente sul palco con gli Afterhours.

I progetti futuri lontani da X Factor

Agnelli ha avuto un ruolo importante in X Factor, partecipando come giudice in diverse edizioni e contribuendo al successo di numerosi talenti emergenti. La sua priorità sembra ora orientata verso la musica dal vivo e i progetti personali. Il suo prossimo tour, che include anche la partecipazione al musical “Lazarus” di David Bowie, testimonia questa nuova direzione artistica. Le sue scelte sembrano indicare una direzione artistica chiara e incompatibile con i ritmi televisivi di X Factor.

Foto: Kikapress