Tutti vorremmo arrivare a 94 anni con la stessa energia e la stessa bellissima pelle della Regina Elisabetta, ma lei come ci riesce? Ecco svelato il suo segreto di bellezza

Royal beauty: il segreto di bellezza per una pelle sempre giovane

Quante volte vi siete domandate come fa la Regina Elisabetta a non invecchiare mai? A 94 anni, di cui 68 di regno, Sua Maestà vanta una pelle invidiabile, estremamente idratata e molto luminosa.

Merito di una skin routine che fino ad ora era avvolta nel mistero: adesso invece è stato svelato completamente il suo segreto di bellezza e sappiamo a chi dare il merito.

Elisabetta II utilizza praticamente da una vita una crema per il viso ricca di vitamine – in particolare A, B, C, E note per le loro proprietà antiossidanti e tonificanti – che si chiama Milk of Roses.

Pelle perfetta e sempre giovane? Copiate la sovrana

Questo concentrato di benessere, un vero elisir di giovinezza a giudicare dai risultati, viene prodotto da un brand britannico di nicchia, la Cyclax Company, che punta all’eccellenza senza far spendere alle proprie clienti una fortuna. La Cyclax Company è sul mercato dal 1896 e la crema della Regina è stata messa in commercio negli anni ’60.

La crema della Regina Elisabetta, però, attualmente risulta non disponibile online o negli store anche se, data la rilevanza del personaggio, Sua Maestà avrà certamente una fornitura personale.

Regina Elisabetta, ecco perché non invecchia mai

C’è da dire che l’arzilla sovrana apprezza anche la Eight Hour Cream di Elizabeth Arden e anche in questo caso la spesa per la crema super idratante è davvero contenuta: parliamo infatti di meno di 20 euro scontata… Un affare se consideriamo la testimonial d’eccezione!

Foto@Kikapress