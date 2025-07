Il “Golden Minute” de La Ruota della Fortuna cambia collocazione: la scelta non è ancora definitiva ma ha già convinto tutti.

Da qualche giorno, La Ruota della Fortuna ha introdotto una novità che, seppur piccola, ha catturato l’attenzione del pubblico: il celebre game show di Canale 5 ha cambiato la collocazione del “Golden Minute”, il segmento in cui i concorrenti possono aggiudicarsi premi extra. La modifica non è stata annunciata ufficialmente, ma è emersa direttamente durante la messa in onda. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: i commenti apparsi su X rivelano un generale entusiasmo, con molti spettatori che hanno definito la scelta azzeccata.

La Ruota della Fortuna: la nuova collocazione del Golden Minute convince tutti

Qualche giorno fa, La Ruota della Fortuna ha annunciato una piccola novità per il game show di Canale Cinque, spostandola collocazione del Golden Minute. In prova, Publitalia ha deciso di piazzare il minuto d’oro prima del gioco finale della trasmissione condotta da Gerry Scotti.

La scelta è stata effettuata per valutare in che maniera potrebbe influenzare la curva degli ascolti, ma solo per alcuni giorni, ovvero fino a venerdì. Poi si deciderà se tenere o meno il gioco in quella fascia.

Nel frattempo, però, pare che i telespettatori abbiano apprezzato, almeno a giudicare dai commenti che hanno lasciato su X.

Tra un “Benissimo il Golden Minute messo prima della busta Rossa” e un “Hanno spostato (sensatamente) il golden minute finale a prima dell’ultima busta da scoprire. Anche a questo ci siamo arrivati“, pare proprio che la scelta abbia convinto tutti.

