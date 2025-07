La prima puntata della nuova edizione di Sarabanda conquista tutti: com’è andata dopo la messa in onda? Scopriamolo insieme.

Sarabanda è uno di quei programmi che, in televisione, hanno avuto un’evoluzione un tantino curiosa. La prima edizione risale al 1997 e, fino al 2005, è andata ininterrottamente in onda, stagione dopo stagione, sempre con la conduzione di Enrico Papi. Solo nel 2009 è andata in onda con la conduzione di Teo Mammucari, per poi tornare in mano allo storico conduttore nel 2017 e poi nel 2025, prima in versione classica e poi in versione “Celebrity”. Dal 21 luglio, però, la nuova edizione di Sarabanda è tornata in pompa magna su Canale 5 in una nuova edizione che riprende quella classica nella storica fascia pre-serale. Ovviamente con Enrico Papi alla conduzione. Che, a quanto pare, è stato promosso dai telespettatori. Come facciamo a dirlo? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

