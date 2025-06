Selvaggia Lucarelli va giù dura contro Francesca Fagnani e la nuova edizione di Belve in formato crime. Cosa imputa alla giornalista di Rai Due.

Selvaggia Lucarelli interviene a gamba testa contro Francesca Fagnani e la nuova edizione di Belve in formato crime. Ma cosa imputa alla giornalista di Rai Due? E perché non è nemmeno la prima volta che lo fa?

Selvaggia Lucarelli contro Belve Crime: cosa ha detto su Francesca Fagnani (non è nemmeno la prima volta)

La prima puntata di Belve Crime ha generato un incredibile ondata di pareri contrastanti, tra i quali non poteva mancare certo quello di Selvaggia Lucarelli che, contro Francesca Fagnani, è stata decisamente graffiante.

Tramite la propria newsletter, la celebre giornalista ha voluto commentare la messa in onda della prima puntata di Belve Crime. E parte col botto già dal titolo: “Belve Crime è esso stesso un crimine“.

“Da casa l’effetto è disturbante: si osserva Bossetti come fosse Floriana del Gf, salvo poi ricordarsi che questa è la versione del programma in cui si deve confessare un omicidio e non un bacio lesbo. Massimo Bossetti ha commesso quello che sappiamo, ma il vero crimine, nel suo sbarco in tv, è lo stesso ‘Belve Crime’, questa specie di spin-off di ‘Belve’”, scrive Lucarelli.

E continua decisa: “Francesca Fagnani, nella versione Leosini intruzzita, ha avuto buoni ascolti e ne aveva bisogno. Reduce da una stagione di ‘Belve’ più tiepida del solito- ascolti altalenanti, ospiti talvolta riciclati- iniziava a sentire che il format perdeva colpi. Perfino i social erano più loffi delle scorse stagioni e, fatta eccezione per la sparata di Michele Morrone, l’edizione era finita senza troppe emozioni“.

Praticamente una recensione negativa, ma non è nemmeno la prima. Già nel 2023 aveva messo sotto accusa la versione classica di ‘Belve’ nel suo podcast ‘Il Sottosopra’. Lì aveva detto: “Possiamo dire che Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c’è soprattutto l’ambizione di chi lo conduce. Fagnani fa la giornalista e quello che le sta a cuore non è tanto che il programma sia godibile nella sua interezza ma che sia ‘notiziabile’, ovvero che i suoi ospiti dicano qualcosa che poi sarà rilanciato da siti, social e giornali. L’intervistato è l’elemento meno valorizzato, paradossalmente: non interessa la sua storia nel complesso, non viene fuori un ritratto inedito“.

