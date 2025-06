Isola dei famosi: Simona Ventura interviene contro Jasmin per quella figuraccia su Chiara Balistreri. Cosa è successo.

Puntata dell’Isola dei Famosi con clamorosa figuraccia da parte di Jasmin Salvati che, schierandosi contro Chiara Balistreri, è stata in qualche modo ‘rimessa a posto’ da Simona Ventura. Ma cosa è successo di tanto terribile?

Scontro tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi: interviene Simona Ventura

Gli scontri sono all’ordine del giorno all’Isola dei Famosi, dove Jasmin Salvati sembra essersi schierata espressamente contro Chiara Balistreri.

Lei, Chiara, diventata celebre per il suo impegno contro la violenza di genere (essendo stata in prima persona vittima di un fidanzato violento) è stata duramente attaccata proprio da Jasmin. La Salvati l’ha infatti accusata di voler passare da vittima e di voler sfruttare la sua storia per ottenere visibilità.

Parole durissime che hanno causato una levata di scudi in favore della Balistreri, tanto che qualcuno si è spinto addirittura a chiedere la squalifica della Salvati, mentre la madre di Chiara – in studio – non è riuscita a trattenere le lacrime dallo sconforto.

Jasmin, da parte sua, ci ha messo il carico dicendo di non volersi scusare con Chiara: “Non le ho chiesto scusa perché sono orgogliosa. Non volevo essere offensiva. Magari ne parlerò con lei, chiederle scusa mi sembra forzato“

Anche Simona Ventura ha detto la sua: “L’anno scorso sono morte 113 donne per femminicidio. Quest’anno a oggi sono morte 28. Hai capito? Troviamo Chiara Balistreri che è stata massacrata dal suo fidanzato, che ha tentato di ucciderla. L’ha denunciato con un grandissimo coraggio. Tu devi chiedere scusa immediatamente a una che manda un messaggio del genere. Lei si è salvata per il suo coraggio e la sua grinta. Ma come ti permetti?”

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset