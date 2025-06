Wendy Kay: le parole della mamma di Soleil Sorge nell’ultima intervista da Silvia Toffanin. Scopri cosa disse.

Wendy Kay, la mamma di Soleil Sorge, ci ha lasciato dopo una lunga malattia. A dare l’annuncio, su Instagram, è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Le due avevano partecipato insieme a Pechino Express, ma non solo. Wendy era anche intervenuta durante l’edizione del Grande Fratello che aveva visto protagonista proprio sua figlia. Un paio d’anni fa, mamma e figlia furono ospitate in coppia a Verissimo, dove Wendy disse delle parole molto belle su Soleil. Parole che rimangono come un bellissimo ricordo oggi. Ma cosa affermò di preciso? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Soleil Stasi e la mamma Wendy, quella volta che attaccarono Costantino della Gherardesca: cosa successe dopo la partecipazione a Pechino Express

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset