Dopo le tensioni esplose nel corso della loro discussa partecipazione a Temptation Island, il percorso di Sonia Mattalia e Alessio ha incuriosito migliaia di spettatori che stanno rimanendo praticamente incollati al teleschermo. Il loro acceso falò di confronto, le reazioni del pubblico e alcune strane coincidenze sui social hanno alimentato però una serie di sospetti: i due stanno ancora insieme o si sono detti addio per sempre? Qual è la verità su di loro? E cosa sarà mai successo? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Temptation Island: cosa è successo davvero tra Sonia Mattalia e Alessio dopo il confronto infuocato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero da Sonia Mattaliache ha chiesto il falò di confronto, esasperata dal comportamento di Alessio nel villaggio di Temptation Island. Le parole dure che ha usato e lo sguardo gelido che ha sfoggiato hanno infatti lasciato pochi dubbi ai telespettatori, tanto che sembrava essere una rottura definitiva.

Eppure, c’è qualcosa nella maniera in cui Alessio ha accettato il confronto che ha fatto pensare a un possibile colpo di scena.

E infatti pare proprio che, anche dopo la fine delle riprese di Temptation, Sonia abbia continuato a seguire Alessio su Instagram.

Lui, invece, non aggiorna il suo profilo Instagram dal lontano 2019, anche se forse una capatina online di tanto in tanto pare riuscire a farla. Su TikTok, infatti, pare proprio che Alessio abbia pubblicato una foto con Sonia, con una didascalia ben precisa: “Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre”.

Nel frattempo, infatti, c’è un altro nodo da sciogliere riguardo a questa coppia: Filippo Bisciglia ha anticipato che il viaggio nei sentimenti di Sonia e anche di Alessio ancora non è finito.

