Finale shock per Squid Game 3: colpi di scena e senso di smarrimento. Se ti senti perso anche tu, sappi che in realtà è tutto calcolato.

Se dopo aver visto l’ultimo episodio di Squid Game 3 ti è rimasta addosso una sensazione di smarrimento, sappi che non sei il solo e che si tratta di una sensazione condivisa da milioni di spettatori da tutto il mondo. La terza e ultima stagione della serie si chiude infatti con un susseguirsi di colpi di scena, decisioni dolorose e un finale volutamente pensato per destabilizzare lo spettatore. Tutto ciò non fa altro che creare una senso di inquietudine che non è frutto del caso, ma rappresenta il risultato di una strategia narrativa ben studiata, capace di tenere il pubblico agganciato anche dopo i titoli di coda. Ma di che strategia stiamo parlando? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

