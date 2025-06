Finale di stagione per Affari Tuoi, ma De Martino non rinuncia alla sua crociata: gli adesivi sulle carte tornano nel mirino del conduttore.

Sabato 28 giugno si è chiusa la stagione di Affari Tuoi, e Stefano De Martino ha approfittato del gran finale per riportare in scena una delle sue battaglie più singolari: quella contro gli adesivi attaccati dietro le carte di “cambio” e “offerta”. Il conduttore del game show ha scherzato sull’argomento con tono ironico, ma lasciando intendere che la questione, a suo modo, gli sta davvero a cuore.

Stefano De Martino contro gli “adesivi” delle carte di Affari Tuoi

Sabato 28 giugno è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Affari Tuoi, nella quale Stefano De Martino si è reso protagonista di una piccola battaglia personale: quella contro gli adesivi presenti sulle carte.

Proprio così: nel momento di svelare le carte di “cambio” e “offerta” per i concorrenti, il conduttore ha deciso di polemizzare ancora una volta su quella che è stata una sua ‘storica’ battaglia.

Togliendoli non senza fastidio, ha detto: “Siamo arrivati all’ultima puntata e io non ho capito a cosa servono. Vi assicuro. È una cosa che ho anche chiesto e mi hanno risposto: ‘è così, ci devono essere‘”.

Tanto è vero che anche sui social c’è chi gli dà manforte scrivendo commenti come “Infatti non andrebbero tolti perché a volte si vede il riflesso della scritta sul tavolo .. non togliendoli avrebbero senso“.

E c’è qualcuno che polemizza con un “Gli adesivi avrebbero senso se rimossi dopo la scelta. Se tolti prima, sì. Sono decisamente inutili“. Oppure ancora: “Non si capisce perchè glieli fanno levare prima“.

Photo Credits: Kikapress