Stefano De Martino sta “belenizzando” Angela Nasti? L’influencer sembra somigliare sempre di più alla Rodriguez.

È un’Angela Nasti che ricorda sempre di più Belen Rodriguez, la nuova fiamma di Stefano De Martino. Sebbene il flirt tra i due non sia ancora stato confermato da nessuno dei diretti interessati, sembra proprio che l’influencer stia in tutti i modi cercando di ricalcare pose, modi e stile della più famosa showgirl argentina. Si tratta di una semplice casualità o di una questione di gusti del conduttore di Affari Tuoi? Oppure, come ipotizza qualcuno, c’è un vero e proprio tentativo di imitazione e di ripetere schemi già visti e di successo? Sui social si sta dicendo di tutto. Ma è proprio vero che Stefano De Martino sta “belenizzando” Angela Nasti? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Altro che Stefano de Martino, Angela Nasti al concerto di Gigi D’Alessio con un calciatore del Napoli

Photo Credits: Kikapress