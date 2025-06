Stefano De Martino paparazzato sullo yacht con una ricca ereditiera: Rosica racconta “scene hot” e svela dettagli bollenti della vacanza.

Stefano De Martino torna al centro del gossip estivo su uno scenario da sogno: mare cristallino, sole cocente e uno yacht da milioni di euro. A rivelare il retroscena è Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha pubblicato alcune immagini esclusive del conduttore in compagnia di una misteriosa bionda. Le foto, scattate in Sardegna, mostrano De Martino in atteggiamenti decisamente intimi con una ragazza identificata poi come una ricca ereditiera. Rosica ha raccontato di momenti “hot” a bordo e di una relazione che sembrerebbe più spinta rispetto alle altre frequentazioni recenti del conduttore. Le immagini e le parole hanno acceso i social: andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere a riguardo nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress