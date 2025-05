Ad Affari Tuoi del 12 maggio, “Gennarino” ha riempito di baci Stefano De Martino. Il cagnolino ha approfittato di un momento di pausa per coccolare il conduttore!

Un momento di assoluta tenerezza ha conquistato il pubblico durante la puntata di Affari Tuoi del 12 maggio: protagonista inatteso della scena è stato Gennarino, la mascotte ormai amatissima del programma condotto da Stefano De Martino. Durante la gara che vedeva protagonisti Jasmine e Matteo, il simpatico cagnolino è entrato in studio come di consueto, ma stavolta ha deciso di prendersi la scena. In uno dei momenti di pausa, approfittando della vicinanza del conduttore, Gennarino si è lasciato andare ad un gesto di affetto che ha strappato un sorriso a tutti: si è avventato con entusiasmo sul volto di De Martino, riempiendolo di baci e leccatine. Una scena esilarante e dolcissima che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Se te la sei persa, niente paura! Scoprila con noi nel nostro nuovo video!

Affari Tuoi: Gennarino ne approfitta e dà i bacini a Stefano De Martino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 12 maggio, durante la puntata di Jasmine e Matteo, ha fatto come ormai di consueto il suo ingresso in studio “Gennarino“, mascotte del game show di Rai Uno.

Il cagnolino, da qualche tempo diventato mascotte del programma condotto da Stefano De Martino, è un jack russell già comparso in diversi film e fiction. Il suo vero nome è Seven ed è dunque un “cane attore”, comparso ad esempio nella serie “Rocco Schiavone”.

Ad ogni modo, durante la partita del 12 maggio, lo abbiamo visto spingersi in un gesto di vero affetto nei confronti di Stefano De Martino. Durante uno dei momenti morti del programma, mentre il conduttore lo teneva in braccio, Gennarino ne ha approfittato per dargli tanti baci leccandogli completamente la faccia!

