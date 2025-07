Feste nella villa di Posillipo: Stefano De Martino finisce al centro del gossip e delle indiscrezioni per i malumori dei vicini

Stefano De Martino continua a far parlare di sé, ma questa volta non certo per via dei suoi programmi televisivi di successo, quanto piuttosto per una serie di indiscrezioni più o meno serie che lo riguardano. Al centro del chiacchiericcio ci sarebbero infatti alcune feste private organizzate nella sua elegante villa a Posillipo, a Napoli, che avrebbero generato più di un malumore tra i vicini.

La villa da sogno e le serate esclusive: le indiscrezioni su Stefano De Martino

Secondo quanto riportato dalla rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” del settimanale Oggi, De Martino avrebbe fatto della sua lussuosa villa da 2 milioni di euro, affacciata sul golfo di Napoli, il proprio quartier generale estivo.

Si tratta di una casa da sogno, dotata di piscina e giardino, dove si terrebbero party “memorabili e riservatissimi”, in perfetto stile Hollywood sul mare.

Tra volti noti della Napoli bene e ragazze “statuarie”, il divertimento sembra non mancare. Anche se pare che sia vietato postare foto e video delle feste sui social

Ma, nonostante l’atmosfera glamour, qualcosa comincia a scricchiolare. Le feste, secondo alcuni abitanti della zona, si protrarrebbero fino a notte inoltrata, con un via vai continuo di ospiti e un brusio di sottofondo che non sembra passare affatto inosservato. Anzi, i vicini di Stefano cominciano a manifestare un certo fastidio, anche se per ora nessuno sembra aver preso provvedimenti ufficiali.

Il problema non è tanto il volume della musica o l’entusiasmo degli ospiti, quanto la frequenza delle serate e il tenore delle stesse. Insomma: chi vive nei dintorni e assiste, forse con un pizzico d’invidia, al clima festoso che il buon Stefano porta sempre con sé.

