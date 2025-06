Jovanotti sul palco a Napoli con una maglietta speciale: gliel’ha regalata Stefano De Martino. Un dettaglio che non è passato inosservato.

Il concerto evento di Enzo Avitabile a Napoli, andato in scena nella suggestiva cornice di Piazza Mercato, ha visto salire sul palco due grandi nomi della musica italiana come Francesco De Gregori e Lorenzo Jovanotti. Ma a far parlare è stato anche un dettaglio inaspettato: la maglietta indossata da Jovanotti. Non un capo qualsiasi, bensì un regalo firmato Stefano De Martino. Il gesto ha testimoniato un legame affettuoso tra il cantante e il conduttore partenopeo. Ma che maglietta era? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress