Stefano De Martino: qual è stata la sua puntata preferita di Affari Tuoi di questa stagione? Scopriamolo insieme.

Affari Tuoi, quest’anno, è stato un successo clamoroso grazie a Stefano De Martino, ma qual è la sua puntata preferita, quella che gli è piaciuta di più? A svelarlo è stato direttamente lui, rivelando un episodio avvenuto pochi episodi fa. Scopriamo di quale si tratta.

Stefano De Martino svela qual è stata la sua puntata preferita di Affari Tuoi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stefano De Martino è, con Affari Tuoi, arrivato alla fine di una stagione di grandissimo successo, nella quale ha avuto anche una “puntata preferita“.

A svelarla è stato direttamente lui, qualche giorno fa, da ospite del Festival della Tv di Dogliani: “La chiave del programma è quella sua normalità, al di là della straordinarietà di poter vincere una cifra eccetera eccetera, poi si ritorna a una dimensione di normalità“.

Poi la rivelazione: “La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata, credo, con questo contadino molisano, non so se l’avete visto. Quella puntata, se voi mi chiedete che cos’è Affari Tuoi, è questo. C’è una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, che viene lì, che gioca con la figlia, che si diverte, che riesce ad andare a casa anche con una grossa cifra… e prima di andare via saluta gli amici, anzi saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice ‘ci vediamo domenica‘”

E infine: “Ecco! A me in quel ‘ci vediamo domenica’ c’è tutta la sintesi di un programma. Cioè, siamo qui, sembra tutto straordinario, però saluto gli amici del bar, perché tanto domenica sono di nuovo lì“.

Il riferimento è alla partita del pacchista del Molise, Angelo Mariano, che ha conquistato anche il cuore di tutti i telespettatori (oltre a portarsi a casa ben 200mila euro!)

Photo Credits: Kikapress