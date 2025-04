Cosa c’è davvero dietro le vincite di Affari Tuoi? A porsi la domanda è Striscia la Notizia, che ha lanciato un’inchiesta pungente contro il popolare game show di Rai 1, mettendo in dubbio la tanto sbandierata “aleatorietà” del gioco. Il programma, attualmente condotto da Stefano De Martino, prevede premi che possono arrivare fino a 300 mila euro. Ma secondo il tg satirico di Antonio Ricci, ci sarebbe un vero e proprio “limite invisibile”: 30 mila euro a serata.

L’inviata Rajae di Striscia ha passato al setaccio mesi di trasmissioni, scoprendo che la media delle vincite resta sempre sotto la soglia dei 30 mila euro. Il regolamento parla di casualità, ma omette di spiegare come vengano abbinati i premi ai pacchi. Ed è qui che entra in scena il vero “segreto”: durante la pre-intervista, i concorrenti dichiarano i propri numeri fortunati. Questi vengono annotati e, secondo quanto ipotizzato da Striscia, potrebbero influenzare l’assegnazione dei premi prima della messa in onda.

Il famigerato “pizzino” con i numeri preferiti finirebbe poi sulla scrivania del “Dottore”, l’autore Pasquale Romano, che dalla regia interviene in diretta con le offerte. Il risultato? Un controllo invisibile che permette di mantenere viva la tensione, ma anche di rispettare il bilancio.

L’associazione Codacons ha già presentato un esposto alla Procura di Roma, ipotizzando truffa e pratica commerciale scorretta. Il cuore della polemica è chiaro: se tutto è davvero affidato al caso, perché le vincite sembrano rientrare sempre nei limiti imposti?

Che si tratti di coincidenze o di regia ben orchestrata, una cosa è certa: dietro i sorrisi, i pacchi e la musica di suspence, Affari Tuoi nasconde meccanismi che – secondo Striscia – meritano più di una domanda. E forse anche qualche risposta.

Foto: AdnKronos