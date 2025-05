Una delle comodità più ambite in crociera nasconde un rischio inaspettato: ecco cosa sapere prima di partire.

Una crociera è, per molti, la vacanza ideale: colazioni vista mare, nuove città ogni giorno e la possibilità di rilassarsi in una vasca idromassaggio privata sul balcone. Ma ecco il dettaglio che pochi si aspettano: proprio quella vasca esclusiva potrebbe essere uno dei luoghi più rischiosi a bordo.

A lanciare l’allarme è stato il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) statunitense, dopo aver indagato due focolai di legionellosi scoppiati proprio su navi da crociera. Il collegamento? Vasche idromassaggio private, quelle che spesso si trovano accanto alle suite di lusso.

La legionellosi è un’infezione polmonare potenzialmente grave, che si trasmette inalando piccole gocce d’acqua contaminate. Sintomi? Tosse, febbre alta, dolori al petto e una sensazione generale di malessere, come un’influenza che non scherza.

Il microbiologo Jason Tetro ha spiegato che le queste vasche sono, in pratica, un ambiente caldo, umido e ricco di materiali organici, tutto ciò che i batteri amano. E se la vasca è privata, c’è un rischio in più: spesso non viene disinfettata con la stessa frequenza delle vasche pubbliche, e i controlli igienici potrebbero essere più sporadici.

Foto: Shutterstock