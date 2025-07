Bianca Guaccero interviene sui social e zittisce gli hater di TecheTeche Top Ten: cosa succederà davvero al programma.

Ieri sera, 20 luglio, abbiamo assistito all’ultima puntata di TecheTeche Top Ten, la versione rinnovata di Techetechetè che tornerà nel format classico a partire da stasera. Alla notizia, però, in molti hanno esultato, dato che il programma era diventato uno dei più bersagliati dagli haters su X. La verità, però, è che il programma non è stato chiuso: è semplicemente arrivato a conclusione. Anzi, su Instagram è stata la stessa conduttrice, Bianca Guaccero, a lanciare un messaggio che agli haters non piacerà affatto. Ma cosa avrà mai detto, zittendo tutti coloro che hanno aspramente criticato il programma in queste settimane? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

