La nuova versione di Techetechetè non convince tutti: con Bianca Guaccero c’è il dj Giovanni D’Adda. Ma chi è il volto nuovo della “World Parade”?

Techetechetè è da anni un appuntamento fisso per gli amanti della TV del passato, ma dal 2025 ha subito un rinnovamento radicale: la nuova versione, TecheTeche Top Ten, va in onda durante la settimana con la conduzione di Bianca Guaccero, mentre il format originale resta confinato al sabato e alla domenica. Il cambiamento ha diviso il pubblico, che non sembra del tutto convinto dal nuovo approccio. Ma, tra le le novità, c’è anche Giovanni D’Adda, dj e co-conduttore della “World Parade” finale. Ma chi è davvero questo nuovo volto della Rai? Scopriamolo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Rai